Amasya’da yumurta yüklü TIR devrildi: 2 yaralı

Amasya’da yumurta yüklü TIR, kontrolden çıkarak yolun kenarını devrildi. TIR sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. TIR'ın dorsesindeki yüzlerce yumurta kırıldı.

İHA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 09:58
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Edinilen bilgiye göre, Özgür K. yönetimindeki 14 AAB 876 plakalı TIR, Amasya merkez Çavuş köyü mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Sürücü ve yanındaki Sezer A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, acil sağlık ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TIR'ın dorsesinden savrulan yüzlerce yumurta kırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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