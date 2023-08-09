Amasya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Merzifon ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada Niyaz Tunç adlı yurttaş yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 09.08.2023 - 16:05
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Amasya'da Merzifon Havalimanı kavşağında zincirleme kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Veli Tunç (69) yönetimindeki 05 DY 512 plakalı otomobil, Necmiye Aydın yönetimindeki 05 ACM 578 plakalı otomobil ve Murat Güner idaresindeki 34 DPL 903 plakalı minibüs, havalimanı yolu kavşağında çarpıştı.

Otomobildeki Niyaz Tunç (66), kaza yerinde yaşamını yitirirken, aynı aileden Veli Tunç , Figen Tunç (38), Abdulkadir Dinç (27) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

Tunç'un cenazesi ise, incelemenin ardından hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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