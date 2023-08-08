Bingöl’de feci kaza: 8 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 17:58

Güncelleme: 08.08.2023 - 17:58

Bingöl-Erzurum karayolu 17 kilometresinde, D.K. ile A.T. yönetimindeki araçlar çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre kazada, her iki araçta bulunan yolculardan 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.