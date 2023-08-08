Bingöl’de feci kaza: 8 kişi yaralandı!

İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 kişinin, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 17:58
Bingöl’de feci kaza: 8 kişi yaralandı!
Abone Ol google-news

Bingöl-Erzurum karayolu 17 kilometresinde, D.K. ile A.T. yönetimindeki araçlar çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre kazada, her iki araçta bulunan yolculardan 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.


Bingöl Erzurum inceleme karayolu kaza tedavi yaralı yolcu

İlgili Haberler

Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı
D-100’de feci kaza, kafa kafaya çarpıştılar: 6 yaralı

D-100’de feci kaza, kafa kafaya çarpıştılar: 6 yaralı
Amasya'da zincirleme kaza: 1'i ağır, 7 kişi yaralandı!

Amasya'da zincirleme kaza: 1'i ağır, 7 kişi yaralandı!

En Çok Okunan Haberler