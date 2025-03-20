Amatör futbolcuya silahlı saldırı... Bacağından vuruldu!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 16:25

Güncelleme: 20.03.2025 - 16:25

Erenler ilçesine bağlı Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde silahlı saldırı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Süper Amatör Lig’de mücadele eden Serdivanspor'da futbol oynayan F.E.B. (20) ile arkadaşı E.S. (18) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile E.S., F.E.B.'yi tabanca ile bacağından vurdu.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

F.E.B. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Futbolcu F.E.B. ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma kaçan şüpheliyi arıyor.