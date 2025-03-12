Liseli genç okul çıkışı bacağından vuruldu

Bursa’da lise öğrencisi Yakup A., tartıştığı 2 kişi tarafından bacağından vuruldu.

Liseli genç okul çıkışı bacağından vuruldu
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 16:03

Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesi'nde okuldan çıkan liseli Yakup A.’ya, iddiaya göre, yolda karşılaşıp tartıştığı 2 kişi tarafından tabanca ve pompalı tüfekle ateş açıldı. Yakup A., bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yakup A., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yakup A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 


Etiketler: #Bursa #liseli #silahlı saldırı

İlgili Haberler

Adana'da beyaz eşya dükkanına silahlı saldırı! 46 mermi isabet etti

Adana'da beyaz eşya dükkanına silahlı saldırı! 46 mermi isabet etti
Arnavutköy’de iş yerlerine silahlı saldırı operasyonu: 5 tutuklama

Arnavutköy’de iş yerlerine silahlı saldırı operasyonu: 5 tutuklama
Çay ocağına silahlı saldırı: Barış hayatını kaybetti!

Çay ocağına silahlı saldırı: Barış hayatını kaybetti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler