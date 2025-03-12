Liseli genç okul çıkışı bacağından vuruldu
Bursa’da lise öğrencisi Yakup A., tartıştığı 2 kişi tarafından bacağından vuruldu.
Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesi'nde okuldan çıkan liseli Yakup A.’ya, iddiaya göre, yolda karşılaşıp tartıştığı 2 kişi tarafından tabanca ve pompalı tüfekle ateş açıldı. Yakup A., bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yakup A., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yakup A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: #Bursa #liseli #silahlı saldırı
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