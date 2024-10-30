Ambarlı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Ambarlı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Ambarlı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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AA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 09:27

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ambarlı önlerinde makine arızası sebebiyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan 6 metre boyundaki teknenin, "KEGM-6" hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Küçükçekmece'ye emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.


Etiketler: #tekne

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