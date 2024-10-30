Ambarlı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 09:27

Güncelleme: 30.10.2024 - 09:28

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ambarlı önlerinde makine arızası sebebiyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan 6 metre boyundaki teknenin, "KEGM-6" hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Küçükçekmece'ye emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.