Üsküdar açıklarında arızalanıp sürüklenen tekne kurtarıldı

Üsküdar Kandilli açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Üsküdar açıklarında arızalanıp sürüklenen tekne kurtarıldı
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AA
Yayınlanma: 26.10.2024 - 17:27

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada içinde 2 kişi bulunan 8,5 metre boyundaki tekne, makine arızası nedeniyle sürüklendi.

Açıklamada teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenip, Anadolu Hisarı'na emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.


Etiketler: #Üsküdar #tekne #Arıza

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