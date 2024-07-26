Ambarlı Limanı'nda 30 milyon liralık 'kaçak elektronik' sigara operasyonu

Yayınlanma: 26.07.2024 - 11:45

Güncelleme: 26.07.2024 - 11:47

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul Ambarlı Limanı’nda riskli olduğu değerlendirilen şüpheli konteyner detaylı incelemeye aldı.

Konteynerde gerçekleştirilen kontroller ve aramalar neticesinde, etrafı siyah streçle sarılmış 11 palet eşyanın yer aldığı tespit edildi. Söz konusu 11 paletin etrafında sarılı olan siyah streç filmleri açan ekipler, üzerinde herhangi bir ibare olmayan bin adet plastik şeffaf su şişelerin üzerinde istiflenmiş 118 adet koli içerisinde 23 bin 575 adet elektronik sigara cinsi eşya yakaladı.

Yakalanan elektronik sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon Türk Lirası olduğu anlaşıldı.

Olaya ilişkin soruşturma, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği öğrenildi.