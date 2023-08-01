Ambarlı Limanı'nda tonlarca kaçak akaryakıt ele geçirildi

Yayınlanma: 01.08.2023 - 11:25

Güncelleme: 01.08.2023 - 11:25

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda, Ambarlı Limanı'na gelen konteyner gemisinde, beyan dışı olduğu tespit edilen 61,6 metrik ton fuel-oil ile 14,6 metrik ton dizel denizcilik yakıtı ele geçirildi.

HEPSİNE EL KONULDU

İkinci operasyonda risk analizleri sonucu incelemeye alınan bir başka konteyner gemisi, yakıt ölçüm sistemine yönlendirildi. Ölçüm sonucu 110,4 metrik ton fuel-oil ile 22,6 metrik ton dizel denizcilik yakıtının beyan dışı olduğu tespit edildi.

Son operasyonda ise iskeleye yanaşmış gemiyi şüpheli gören ekipler, 53,5 metrik ton fuel-oil ile 2,9 metrik ton dizel deniz yakıtı ele geçirdi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 225 metrik ton fuel-oil ve 40 metrik ton dizel yakıta el konuldu.