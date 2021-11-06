Ambulans görevlileri, 82 yaşındaki yatalak kadını bahçede ‘betona bırakıp gitti’
CHP Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın, annesinin “Bahçedeki betona bırakılıp gidildiğini” söyledi. Yaşadıklarını Cumhuriyet’le paylaşan Yalçın, İl Sağlık Müdürlüğü'ne konuyla ilgili dilekçe verdiklerini söyledi.
CHP Balıkesir Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın, Balıkesir Devlet Hastanesi’nde üç aydır yatan 82 yaşındaki annesinin eve ambulansla getirildikten sonra “Bahçedeki betona bırakılıp gidildiğini” söyledi. Ambulanstaki çalışanların annesini birinci kattaki eve taşımadığını belirten Yalçın, “İl sağlık müdürlüğüne dilekçe verdim, soruşturma açtılar ve pazartesi ifade vereceğim” dedi. Olayın genel bir sorun olduğunu belirten CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin de “Bu, AKP’nin 2003’te yürürlüğe koyduğu sağlıkta dönüşüm programının çöküşünün fotoğrafıdır” tepkisini gösterdi.
Annesinin yatalak olduğunu belirten Yalçın, “Annem üç ayın sonunda taburcu olacaktı. Doktorumuz ‘ambulansla taşınması uygundur’ diye bir yazı yazdı. Bir saat bekledik ve yazıyı ambulanstaki görevlilere verdik” diye konuştu.
Ambulans görevlilerinin annesini eve taşımadığını söyleyen Yalçın, “Evin 30-40 metre mesafeli bir bahçe girişi var. Sedyeyle annemi oraya kadar getirdiler. Ben önden çıktım. Gelen olmadı. Aşağıdan seslendiler, indiğimde annem yerdeydi. Ağabeyime annemi yukarıya kadar taşıyamayacaklarını söylemişler. Ağabeyim ‘Yardım edin bırakalım’ demiş ama ‘Hayır’ demişler” ifadelerini kullandı.
Ağabeyinin çevreden yardım bulamadığını aktaran Yalçın, “Bunun üzerine tekrar sormuş, yine ‘hayır’ demişler. Öyle olunca ağabeyim de ‘Bırakın o zaman’ diye tepki göstermiş. Onlar da 82 yaşındaki annemi gerçekten betonun üzerine bırakıp gitmişler” dedi.
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