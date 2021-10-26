İğne yaptırmaya geldiği hastanede güvenlik görevlilerini darbetti
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne iğne yaptırmaya gelen N.D. (47), tartıştığı güvenlik görevlilerini dabetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, kurum yönetimi ve çalışanlar saldırıyı kınayarak hastanede emniyet personeli görevlendirilmesini istedi.
Eşrefpaşa Hastanesi'nin Acil Servis'ine 26 Ekim öğle saatlerinde iğne yaptırmaya gelen N.D., işlemin geç yapıldığı iddiası ile güvenlik görevlileri Caner İrat ile Uğur Kurt'a saldırdı.
Başına darbe alan Caner İrat’ta yumuşak doku zedelenmesi tespit edildi. Güvenlik görevlileri N.D.'den şikayetçi oldu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Saldırının ardından hastaneni başhekimi Op. Dr. Devrim Demirel ve sağlık çalışanları, acil servis önünde basın açıklaması yaptı. Başhekim Op. Dr. Demirel, “Her seferinde sağlık çalışanlarına yapılan şiddete karşı direneceğiz. Biz hiç tanımadığımız kişilere canımız pahasına hizmet etmeye çalışıyoruz. Kimsenin de bize, bu kutsal görevi yapan hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddet göstermeye hakkı yok" dedi.
Demirel, “Sağlıkçılar için yetersiz olan kanunların yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Hastanemizde daha önce görevli olan güvenlik kuvvetlerinin tekrar görev yapmasını istiyoruz. Bununla ilgili yazışmaları yaptık ve yapıyoruz. Yeter ki hastanemizde 24 saat polis görevli olsun" diye konuştu.
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