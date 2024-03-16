Ambulans ile minibüs çarpıştı: Yaralılar diğer ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı

Tokat’ta ambulans ile ilçe minibüsü çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 15:04
Ambulans ile minibüs çarpıştı: Yaralılar diğer ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news

Kaza, 13:30 sıralarında Tokat çıkışındaki Turhal kavşağında meydana geldi.

Turhal istikametinden il merkezi istikametine gitmekte olan C. Ç. yönetimindeki 60 M 1515 plakalı Volkswagen marka ilçe minibüsü ile E. P. yönetimindeki 60 AAU 995 plakalı Ford marka ambulans çarpıştı.

2 YARALI

Çarpışma nedeniyle ambulans spin atarak durabildi. Kaza sonrası olay yerine gelen diğer ambulanslar ile şeker hastası ilçe minibüsü şoförü C.Ç. panik geçirmesi nedeniyle Tokat Üniversite Hastanesine, yolculardan G. H.A ise Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlandı. Kazada ambulansın içerisinde hasta bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


kaza haberleri Ambulans haberleri çarpışma haberleri

İlgili Haberler

D-100 karayolunda zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi

D-100 karayolunda zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi
Bağcılar'da feci kaza... Otomobil, TIR’ın altına girdi!

Bağcılar'da feci kaza... Otomobil, TIR’ın altına girdi!
Feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ekonomist’ hatırlatması: ‘Onun için çatlıyor…’

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ekonomist’ hatırlatması: ‘Onun için çatlıyor…’
Günlük burç yorumları: 17 Mart 2024 Pazar Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 17 Mart 2024 Pazar Aslan burcu yorumu
Güneydoğulu iş insanları: 'DEM yüzde 3-4 alır, gerisi İmamoğlu'na...'

Güneydoğulu iş insanları: 'DEM yüzde 3-4 alır, gerisi İmamoğlu'na...'
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 17 Mart 2024 Pazar 7. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 17 Mart 2024 Pazar 7. gün iftar menüsü
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ekonomist’ hatırlatması: ‘Onun için çatlıyor…’

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ekonomist’ hatırlatması: ‘Onun için çatlıyor…’
Günlük burç yorumları: 17 Mart 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 17 Mart 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen Necla Karahalil sessizliğini bozdu: ‘Eniştenizle…’

Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen Necla Karahalil sessizliğini bozdu: ‘Eniştenizle…’