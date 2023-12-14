Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Erçene Mahallesi'nde Göksun ilçesinden Elbistan ilçesine hasta nakli yapan Y.E.C. idaresindeki ambulans, Elbistan ilçesi dönüşü Erçene kavşağı mevkisinde Y.K. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.A.K ve yanında bulunan S.K., Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı.
Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından ambulans ve otomobil olay yerinden kaldırıldı.
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