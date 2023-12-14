Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 09:25
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Erçene Mahallesi'nde Göksun ilçesinden Elbistan ilçesine hasta nakli yapan Y.E.C. idaresindeki ambulans, Elbistan ilçesi dönüşü Erçene kavşağı mevkisinde Y.K. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.A.K ve yanında bulunan S.K., Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı.

Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından ambulans ve otomobil olay yerinden kaldırıldı.


Ambulans kahramanmaraş otomobil kaza

İlgili Haberler

Kocaeli'de feci kaza: Bariyere çarpan otomobildeki 4 çocuk yaralandı

Kocaeli'de feci kaza: Bariyere çarpan otomobildeki 4 çocuk yaralandı
Çin'den 2,5 tonluk zıplayan otomobil: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Çin'den 2,5 tonluk zıplayan otomobil: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı
Zeytinburnu'nda otomobil tramvay yolundaki bariyerlere çarptı

Zeytinburnu'nda otomobil tramvay yolundaki bariyerlere çarptı

En Çok Okunan Haberler