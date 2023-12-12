Zeytinburnu'nda otomobil tramvay yolundaki bariyerlere çarptı
Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay yolundaki bariyerlere çarptı.
Zeytinburnu Topkapı Kavşağı'nda Lütfi Tuğlu idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay yolunda bulunan bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle demir bariyerler tramvay yoluna düştü. Çevredekilerin ihbari üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü hafif yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kabataş-Bağcılar hattı ise aracın çekilmesiyle birlikte seferlerine devam etti.
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