Ambulans kaza yaptı: 3 sağlık görevlisi yaralandı
Aydın-Denizli kara yolunda meydana gelen kazada TIR ile ambulans çarpıştı. Ambulansta bulunan bir şoför ve iki sağlık görevlisi yaralandı.
Kaza, Aydın-Denizli karayolunun Karacasu yol ayrımında meydana geldi. Karacasu yönünden çıkış yapmak üzere olan Ertuğrul T. idaresindeki 09 ADT 21 plakalı Atatürk Devlet Hastanesi’ne ait ambulansa, Nazilli yönünden gelip Denizli yönüne çiçek taşıyan Recep B. idaresindeki 07 BIE 54 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans, yol kenarındaki dükkanı çevreleyen demir profile çarparak durabildi.
Ambulansta bulunan bir şoför ve iki sağlık görevlisi yaralandı. Yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulansın bir hastayı naklettikten sonra kaza yaptığı, bu sebeple içerisinde hasta bulunmadığı öğrenildi.
İlk belirlemelere göre kazanın, TIR’ın yaptığı kırmızı ışık ihlali sebebiyle meydana geldiği belirtildi.
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