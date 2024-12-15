Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
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AA
Yayınlanma: 15.12.2024 - 14:32

Muğla Marmaris'te Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde rahatsızlanan sanatçı Ferdi Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edildi.

Yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçının tedaviye alındığı öğrenildi.


Etiketler: #Ferdi Tayfur #necla nazır #Hastane

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