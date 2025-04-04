Ambulansla araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 11:22

Güncelleme: 04.04.2025 - 11:22

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Serik ilçesi Belek turizm yolundaki özel hastane kavşağında meydana geldi.

Belek Mahallesi'nde aldığı hastayı özel hastaneye götüren Ş.M.'nin kullandığı ambulans, kavşaktan dönüş yaparken karşı yönden gelen H.Ç.'nin kullandığı ciple çarpıştı.

Kazada ambulansta bulunan hasta ve 4 sağlık görevlisi ile cipte bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanstaki 5 yaralı özel hastaneye, cipteki 4 yaralı ise Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin polis inceleme başlattı.