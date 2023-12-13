Diyarbakır'da hastaneden dönen ambulans kaza yaptı!

Yayınlanma: 13.12.2023 - 16:05

Güncelleme: 13.12.2023 - 16:05

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır - Silvan karayolunda Hazro’dan Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne hastayı bıraktıktan sonra ilçeye dönen 21 AAB 36 plakalı ambulans ile plakası öğrenilemeyen araç çarpıştı.

1 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan ambulansta bir sağlık personeli hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ayakta tedavi edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.