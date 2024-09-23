Ambulanslarda 'kasko' faturası emekçiye çıktı

Yayınlanma: 23.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.09.2024 - 04:00

Sağlık Bakanlığı tarafından bir skandala daha imza atıldığını kaydeden Uğur, “Bakanlığın kara ambulansları için Atlas Mutuel Sigorta’ya yaptırdığı kasko sigortalarının ambulansta bulunan tıbbi donanımları teminat kapsamına almadığı; arka donanım, araç üstü giydirme ile tepe lambaları ve ikaz modüllerinin ise toplamda yalnızca 42 bin TL teminat ile sigortalandığı, bu teminat miktarını aşan zararların ise sağlık meslek mensuplarına rücu edildiği bilgisi edinilmiştir” dedi.

Bakanlığın yaptırdığı kasko sigortalarının teminat miktarlarının günümüz ekonomik koşulları altında oldukça komik tutarlar olduğunu belirten Uğur, “Bakanlık, sigorta primlerini düşük tutmak adına ambulansların asıl değer taşıyan aksamlarını teminat kapsamı dışında tutarak deyim yerindeyse aracın metalini sigorta ettirmektedir” diye konuştu.

Uğur, “Ambulanslar kullanım amaçları itibarıyla acil sağlık ve nakil hizmeti sunmak adına sağlık meslek mensuplarının görevli olduğu araçlardır. Bakanlığın bu işlemi kamu yararı ilkesi ile bağdaşmamakta, bakanlık kendi eliyle kamu zararına neden olurken bu zararı ise sağlık meslek mensuplarından çıkarmak istemektedir” dedi.

ŞOFÖR İSTİHDAM EDİLMİYOR

Mevzuat uyarınca her ambulansta mutlaka şoför bulunması gerektiğinin de altını çizen Uğur, “Ambulanslarda ise şoför istihdam edilmemekte, sağlık meslek mensuplarına sağlık hizmeti sunumunun yanında şoförlük de yaptırılarak hem acil sağlık ekibi eksik personelle sağlık hizmeti sunmak zorunda bırakılmakta hem de personelin iş yükü artırılmaktadır” dedi. Uğur, “Bakanlığın uygulamaları neticesinde oluşan kamu zararını ve bu zararın sağlık meslek mensuplarının geçinmeye dahi yetmeyen ücretlerine göz koymasını kabul etmiyoruz” açıklaması yaptı.

