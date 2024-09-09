Elazığ’da ambulans şarampole devrildi: 3 sağlık çalışanı yaralandı

Elazığ’da ambulansın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 sağlık çalışanı yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ’da ambulans şarampole devrildi: 3 sağlık çalışanı yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 07:58

Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu 25’inci kilometresi Yalındamlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans, şarampole devrildi.

Kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık çalışanları, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Elazığ #Ambulans

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