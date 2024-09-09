Elazığ’da ambulans şarampole devrildi: 3 sağlık çalışanı yaralandı
Elazığ’da ambulansın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 sağlık çalışanı yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu 25’inci kilometresi Yalındamlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans, şarampole devrildi.
Kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık çalışanları, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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