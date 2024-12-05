İstanbul'da arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 yaralı!
Sarıyer ilçesinde yolda tartışan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Bahçeköy Merkez Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında çıkan kavga kanlı bitti.
İddiaya göre, arkadaş olan Barış K. ile Koray B. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine belinden silahını çeken Koray B. arkadaşı Barış K.’yi vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalçasından yaralanan Barış K.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Olay yeri inceleme ekipleri, çevreye şerit çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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