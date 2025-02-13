Ameliyat masasında fiyat pazarlığı: Sağlık Bakanlığından 'faaliyet durdurma' kararı
Sağlık Bakanlığı’ndan, İstanbul’da özel hastanede anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapılmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlgili birimin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi" denildi.
İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda bir hasta ile anjiyo işlemi sırasında ücret pazarlığı yapılması tepkilere neden oldu.
Sağlık Bakanlığı’ndan, İstanbul’da özel hastanede anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapılmasına ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda vatandaşımıza acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığı haberine ilişkin, özel hastanede ilgili birimin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, olağandışı denetim konusu özel hastaneye idari para cezası uygulama, hastadan ilave ücret talep edilmesi yönünden SGK’ya, hastadan alınan fark ücreti için fatura ibraz edilememesi yönünde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, işlem sırasında ilave ücret pazarlığına mani olmayan hekimler hakkında İstanbul Tabipler Odası’na bildirimde bulunma kararı aldı.
NE OLMUŞTU?
Sözcü TV'de Arena programında yayınlanan görüntülerde söz konusu hasta anjiyoya alındı, o sırada da steril ameliyat ortamına önlemsiz giren hastane muhasebecisinin "15'e, 18'e ve 20'ye var" diyerek fiyat belirttiği anlar görüldü.
Hasta, en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini ancak üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira talep edildiğini söyledi. O görüntülere ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
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