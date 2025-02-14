Ameliyat masasında fiyat pazarlığı: Soruşturma başlatıldı!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 18:22

Güncelleme: 14.02.2025 - 18:46

İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda bir hasta ile anjiyo işlemi sırasında ücret pazarlığı yapılması tepkilere neden olmuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu olaya ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Sözcü TV'de Arena programında yayınlanan görüntülerde söz konusu hasta anjiyoya alındı, o sırada da steril ameliyat ortamına önlemsiz giren hastane muhasebecisinin "15'e, 18'e ve 20'ye var" diyerek fiyat belirttiği anlar görüldü.

Hasta, en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini ancak üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira talep edildiğini söyledi.