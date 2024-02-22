Anadili Günü AKP'lileri birbirine düşürdü: 'Gönüllü asimile olalım ki anca birlik oluruz değil mi?'

AKP milletvekili Ayşe Böhürler’in “Kimsenin evinde konuştuğu anadiline karışmak gibi bir hakkımız yok ama ortak resmi dilimiz olmadan millet ve devlet olmaz” paylaşımına eski AKP milletvekili Abdurrahman Kurt’tan tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:32
Anadili Günü AKP'lileri birbirine düşürdü: 'Gönüllü asimile olalım ki anca birlik oluruz değil mi?'
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde UNESCO tarafından ilan edilen 21 Şubat Anadili Günü sebebiyle Kürtçe ve Lazca yapılmak istenen milletvekili konuşmaları TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından mikrofonları kapatılarak engellendi.

Bunun ardından AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, sosyal medya hesabından, şu paylaşımı yaptı: 

“Bugün Dünya Anadil Günü. Hepimizin evinde ailesinden duyarak büyüdüğü bir anadil var. Anadolu tarih boyunca bu yönden çeşitliliği ile zengin bir mozaik olmuş, bugün de bu zenginlik ile iftihar ediyoruz. Ancak bir milletin bir araya gelmesi ve bir ortak payda yaratmasının en temel parçalarından biri de dildir. Fransızca olmadan Fransa, İngilizce olmadan İngiltere düşünülemez. İş hayatından, eğitim hayatına, sosyal yaşamdan kamu idaresine ortak paydamız Türkçe’ye sıkı sıkıya sarılmak durumundayız.

Kimsenin evinde konuştuğu anadiline karışmak gibi bir hakkımız yok ama ortak resmi dilimiz olmadan milletin ve devletin var olabileceğini iddia eden, niyeti milleti ve devleti felç etmek olan işgüzarlara da alan bırakmayacağız. Anadil günümüz kutlu olsun.”

Ayşe Böhürler’in bu paylaşımına AKP’li eski milletvekili Abdurrahman Kurt tepki gösterdi. Kurt, Böhürler’in paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı:

“Komik olmuş be :)) Evimizde konuşalım ama çarşıda pazarda hastanede konuşmayalım yani gönüllü asimile olalım ki anca birlik oluruz değil mi???

Rum 23

Hucurat 13

Tekrar okuyayım belki ben yanlış anlamışım. O zaman işgüzarlık yapmayız böylece:)”


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