IMDb Top 250 algoritması yenilendi: Anadili İngilizce olan yapımlara ağırlık verilecek
Filmler, diziler, televizyon programları, video oyunları ve internet içerikleri hakkında bilgiler barındıran çevrim içi bir bilgi bankası olan IMDb'nin 'Top 250' sıralama algoritmasının güncellendiği iddia edildi. Güncellemenin en net hissedildiği isimler arasında Rus yönetmen Andrey Tarkovski’nin yapımları da bulunuyor.
Amazon’un sahibi olduğu ve filmler hakkında dijital veritabanı olarak hizmet veren internet sitesi IMDb'nin Top 250 sıralama algoritması güncellendi. İddialara göre liste artık anadili İngilizce olan yapımlara ağırlık verecek ve Amerikalı olmayan kullanıcıların kullandıkları oylar artık daha az belirleyici olacak.
Kayıp Rıhtım'ın Screen Rant'ten aktardığına göre, kısa bir süre önce IMDb Top 250 sıralamasında açıklanamayan bir algoritma güncellemesinin yapıldığı fark edildi. The 250 adlı podcast programının sunucularından Darren Mooney, algoritmanın Amerikan kullanıcılardan gelmeyen derecelendirmelere daha az ağırlık vereceğini, listenin anadili İngilizce olan filmlere odaklanacağını öne sürdü.
IMDb Top 250 listesini şimdilerde kimsenin umursamadığını belirten Mooney, listedeki algoritma değişikliğini takipçileriyle paylaştı.
Yapılan bu güncellemeyle Steven Spielberg’ün 'Jaws'ı, James Cameron’ın 'The Terminator"ı gibi Amerikan klasiği yapımlar yeniden listeye girdi. Tate Taylor imzalı 'The Help' (Duyguların Rengi) de listeye 248. sıradan giriş yaptı.
Öte yandan Rus sinemasının usta yönetmeni Andrey Tarkovski’nin 187. sırada yer alan 'Stalker' (İz Sürücü) filmi Top 250 listesinin dışında kaldı. Yönetmenin 'Strasti po Andreyu' (Andrei Roublev) filmi de listeden çıktı.
Algoritma güncellemesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. IMDb’nin kararının Rusya’ya yönelik üstü örtülü bir yaptırım olarak mı tasarladığı, yoksa zaten daha önceden planlanan bir güncelleme mi olduğu bilinmiyor.
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