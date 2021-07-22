Anadolu Ajansı o anları neden servis etti?

22 Temmuz 2021 Perşembe, 11:24

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "O görüntüyü yayına kim verdi" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Altaylı bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu bayram mesajında gözlerinin kapandığı ana dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Altaylı, Erdoğan'ın gözlerinin birkaç saniyeliğine kapandığı görüntüler üzerine "Bu görüntülerin yayınlaması gerçek anlamda bir rezalettir. Bu bir canlı yayın olsa anlarım. Yapacak bir şey yoktur. Ama çekilmiş, montajlanmış ve servis edilmiş bir bantta böyle bir durumun gösteriliyor olması çok ama çok fenadır. Açık biçimde, çok yakınında birilerinin Cumhurbaşkanı’nı zor duruma düşürmek istediğine, zayıf göstermeye çalıştığına işaret eder" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Önceki gün Cumhurbaşkanı’nın genel başkanı olduğu partinin mensuplarına yönelik bayram mesajı, Anadolu Ajansı eliyle medyaya servis edildi.

Mesaj Cumhurbaşkanlığı tarafından kaydedilmiş, Anadolu Ajansı ve TRT’ye verilmişti.

Anadolu Ajansı da bu mesajı tüm medyaya servis etmişti.

Birçok televizyon ajanstan gelen bu görüntüyü kullandı.

Bayramlaşma mesajını izleyenler gözlerine inanamadı.

Cumhurbaşkanı, sözlerinin ortasında derin bir iç çekiyor ve gözlerini kapatıyor, uyuklar gibi oluyor ve bir an, sanki içi geçmişçesine susuyordu.

Banttaki bu durum TRT tarafından banttan kesilmişti.

Ama görüntüyü Anadolu ajansından alan diğerleri aynen yayınladılar.

Hiç ama hiç iyi bir görüntü değildi.

Bu durumun nedenlerini bilemem.

Aşırı yorgunluk, rahatsızlık veya başka bin türlü şey olabilir.

Aklım ermez.

Ancak bu görüntülerin yayınlaması gerçek anlamda bir rezalettir.

Bu bir canlı yayın olsa anlarım.

Yapacak bir şey yoktur.

Ama çekilmiş, montajlanmış ve servis edilmiş bir bantta böyle bir durumun gösteriliyor olması çok ama çok fenadır.

Açık biçimde, çok yakınında birilerinin Cumhurbaşkanı’nı zor duruma düşürmek istediğine, zayıf göstermeye çalıştığına işaret eder.

Sonuçta bu görüntüyü sadece kendi vatandaşları ya da partilileri değil, tüm dünya izlemektedir.

Dünyanın hiçbir ülkesinde, o ülkenin liderinin böyle bir görüntüsü göz göre göre banttan yayınlanmaz.

Çünkü bu liderin durumunu dünya çapında tartışmaya açar.

Açık bir zafiyet göstergesi haline gelir.

Bu durumdan haberdar olup olmadığını sorduğum muhafazakar bir gazeteci arkadaşıma Anadolu Ajansı ve TRT’den 'Görüntünün doğrudan Beştepe’den geldiği ve kendilerini de zor duruma düşürdüğü' yanıtı verilmiş.

Bu kabul edilebilir bir şey değildir.

Tam aksine bence bir ulusal güvenlik sorunudur.

Ama muhtemelen bu konuda hiçbir şey yapılmayacak, Cumhurbaşkanı’nın böyle bir görüntüsünün yayınlandığından haberi dahi olmayacaktır."