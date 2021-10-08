Anadolu Eğitim-Sen'den 'Yüz Yüze Eğitimin Nabzı' anketi

08 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Anadolu Eğitim-Sen’in, öğretmenlerle yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 78’i, okullarda gerekli hijyen önlemlerinin alınmadığı görüşünde. Okulların yüzde 71’inde yeterli sayıda temizlik personeli bulunmadığı belirtilirken, yüzde 9’unda ise hiç temizlik personeli olmadığı kaydedildi. Öğretmenlerin yüzde 68’inin ise kredi borcu bulunuyor.

4 bin 763 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilen “Yüz Yüze Eğitimin Nabzı” anketi sonuçları özetle şöyle:

- Katılımcıların okullarında bulunan personel, öğretmen ve idarecilerden yüzde 54’ü karantinaya alındı.

- Katılımcıların yüzde 56’sının sınıfında karantinaya alınan öğrenci var.

- Öğretmenlerin yüzde 63’üne göre, pandemi sürecindeki 1.5 yılda öğrencilerde gözlemlenen öğrenme kaybı, birkaç yıllık süreçte telafi edilecek boyutta.

- Katılımcıların yüzde 74’ü, müfredat değişikliğinin gerekli olduğunu vurguluyor.

- 6. Dönem Toplusözleşmeleri’ni başarılı bulmayan öğretmen oranı yüzde 96.

- Öğretmenlerin yüzde 56’sı ev sahibi, yüzde 44’ü kirada oturuyor.

- Öğretmenlerin yüzde 68’inin kredi borcu bulunuyor.