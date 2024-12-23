Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde sis etkili oldu
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AA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 10:46

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce gişeleri, Beyköy, Sinirci, Gölyaka, Yeşilyayla, Küçük ve Büyük Melen mevkilerinde sis etkili oldu.

Görüşün azaldığı bölgedeki trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Düzce kent merkezi, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu, Kuzey Çevre Yolu ve D-100 karayolunun Düzce çıkışında da sis görüldü.

Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü güzergahtan geçen sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.


Etiketler: #Düzce #Anadolu Otoyolu #Sis

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