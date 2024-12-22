Diyarbakır'daki yoğun 'sis' 5 gündür sürüyor: İstanbul ve İzmir uçak seferleri iptal edildi!

Diyarbakır'da 5 gündür etkisini sürdüren sis nedeniyle bugün görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. İstanbul ve İzmir uçak seferleri iptal edildi.

Diyarbakır'daki yoğun 'sis' 5 gündür sürüyor: İstanbul ve İzmir uçak seferleri iptal edildi!
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DHA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 10:27

Diyarbakır'ı etkisi altına alan sis, 5’inci gününe girdi. Yaşamı olumsuz etkileyen sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçları ile hızlarını düşürerek ilerledi.

Sabah yapılacak İstanbul ve İzmir uçak seferleri de iptal edildi.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, yağmurlu ve yer yer karla karışık yağmurlu, bölgenin yüksek kesimlerinin kar yağışlı olacağı tahmin edildiği, bölgede yer yer sis ve pus beklendiği belirtildi. 


Etiketler: #diyarbakır

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