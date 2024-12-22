Meteoroloji uyardı... Batman'da 'sis' etkisi: Görüş mesafesi 20 metreye düştü

Batman’da akşam saatlerinde etkili olan sis günlük yaşamı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Meteoroloji uyardı... Batman'da 'sis' etkisi: Görüş mesafesi 20 metreye düştü
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DHA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 09:49

Kentte akşam saatlerinden bu yana etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, günlük yaşam olumsuz etkilendi, sürücüler araçlarının hızlarını düşürerek ilerledi.

METEOROLOJİ UYARDI

Öte yandan, Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü ise kentte havanın çok bulutlu ve yağmur, yer yer sis ile pus hadiselerinin beklendiği bildirdi. 


Etiketler: #batman

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