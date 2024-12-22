Meteoroloji uyardı... Batman'da 'sis' etkisi: Görüş mesafesi 20 metreye düştü
Batman’da akşam saatlerinde etkili olan sis günlük yaşamı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Kentte akşam saatlerinden bu yana etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, günlük yaşam olumsuz etkilendi, sürücüler araçlarının hızlarını düşürerek ilerledi.
METEOROLOJİ UYARDI
Öte yandan, Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü ise kentte havanın çok bulutlu ve yağmur, yer yer sis ile pus hadiselerinin beklendiği bildirdi.
Etiketler: #batman
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