Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Anadolu Otoyolu'nun Küçük Melen mevkisi ve Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampalarında sürücüler dikkatli seyretti.
Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 karayolunun İhsaniye, Çerkez Taşköprü kesiminde de sis etkisini gösterdi.
Polis ve karayolları ekipleri, sürücülere takip mesafesini korumaları uyarısında bulundu.
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