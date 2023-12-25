Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

AA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 10:45
Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü
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Anadolu Otoyolu'nun Küçük Melen mevkisi ve Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampalarında sürücüler dikkatli seyretti.

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 karayolunun İhsaniye, Çerkez Taşköprü kesiminde de sis etkisini gösterdi.

Polis ve karayolları ekipleri, sürücülere takip mesafesini korumaları uyarısında bulundu.


Anadolu Otoyolu Sis karayolu

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