Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza: Yaralılar var!
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, bölge adeta savaş alanına döndü. Kazada 5 kişi yaralanırken, Ankara istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı Gişeleri mevkii Ankara istikametinde 1 kamyon, 2 tır ve 1 otomobil olmak üzere toplam dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
5 KİŞİ YARALANDI
İlk bilgilere göre, zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kaza bölgesine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otomobilin adeta kağıt gibi ezildiği, bir tırın ise refüjü aşarak karşı şeride geçtiği kazada Ankara istikametinde trafik tek şeritten, İstanbul istikametinde ise çift şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bundan yiyen 100 yaşına kadar yaşar
- Muharrem İnce'yi yalanlayan anket
- Kararın ardından Erdoğan telefona sarıldı
- 'CHP ile anlaştığını açıklayacak' iddiası
- 1 TL'ye alıyor, 1040 liraya satıyor
- Türk Telekom, grubu ikinci tamamladı
- Uzlaşma için son saatler
- Son anketler... Seçim ikinci tura kalmayacak mı?
- Erdoğan'dan Akşener'e: Beni kendinle de uğraştırma
- 'Her şeyi ben bilirim diyen yöneticiyi yollayacağız'