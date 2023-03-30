Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza: Yaralılar var!

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, bölge adeta savaş alanına döndü. Kazada 5 kişi yaralanırken, Ankara istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor.

İHA
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 17:58
Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza: Yaralılar var!
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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı Gişeleri mevkii Ankara istikametinde 1 kamyon, 2 tır ve 1 otomobil olmak üzere toplam dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

5 KİŞİ YARALANDI

İlk bilgilere göre, zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kaza bölgesine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobilin adeta kağıt gibi ezildiği, bir tırın ise refüjü aşarak karşı şeride geçtiği kazada Ankara istikametinde trafik tek şeritten, İstanbul istikametinde ise çift şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.


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