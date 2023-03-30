Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza: Yaralılar var!

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 17:58

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 17:58

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı Gişeleri mevkii Ankara istikametinde 1 kamyon, 2 tır ve 1 otomobil olmak üzere toplam dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

5 KİŞİ YARALANDI

İlk bilgilere göre, zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kaza bölgesine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobilin adeta kağıt gibi ezildiği, bir tırın ise refüjü aşarak karşı şeride geçtiği kazada Ankara istikametinde trafik tek şeritten, İstanbul istikametinde ise çift şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.