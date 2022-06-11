Anadolu Üniversitesi mezuniyet töreninde “Ali İsmal’i unutmadık” pankartı açan 2 öğrenci gözaltına alındı
Anadolu Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde, Gezi eylemleri sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz için, “Ali İsmail’i unutmadık” yazılı pankartı açmak isteyen iki öğrenci gözaltına alındı.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde bugün düzenlenen mezuniyet töreninde iki öğrenci Eskişehir’de Gezi eylemleri sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz için, üzerinde “Ali İsmail’i Unutmadık” yazılı pankart açarak yürümek istedi.
Özel güvenlik görevlileri, iki öğrenciye müdahale etti. İki öğrenci gözaltına alındı.
Olay anına ilişkin görüntüler önce Eskişehir’de üniversite öğrencileri tarafından yayınlanan “Mevzu” isimli derginin sosyal medya hesabında; “Bugün Anadolu Üniversitesi'nin mezuniyet töreni sırasında ‘Ali İsmail'i unutmadık’ yazılı bir pankart açan iki İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencisi güvenlik görevlileri ve sivil polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı” ifadeleri ile paylaşıldı.
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