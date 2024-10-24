Anadolu Üniversitesi öğrencileri isyan etti: ‘Cebimize ve yediğimiz iki lokma yemeğe göz koyan bu rezil tutumu kabul etmiyoruz’

Anadolu Üniversitesi yemekhanesinde öğrencilerin yemek paylaşımında kullandıkları QR kodlara ilişkin engelleme getirildi. Öğrenciler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda “Cebimize ve yediğimiz iki lokma yemeğe göz koyan bu rezil tutumu kabul etmiyoruz!” ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi öğrencileri isyan etti: ‘Cebimize ve yediğimiz iki lokma yemeğe göz koyan bu rezil tutumu kabul etmiyoruz’
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 20:47

Anadolu Üniversitesi’nde yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin birbiriyle QR kodun ekran görüntüsünü paylaşması yasaklandı ve mobil uygulamadan QR kodun ekran görüntüsünün alınması engellendi.

Öğrenciler söz konusu karara tepki gösterdi. Anadolu Dayanışma Ağı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Önce arkadaşlarımıza yemek devrederken kullandığımız QR kodunun süresini 2 dakikadan 15 saniyeye düşürdüler. Şimdi ise QR kodunun ekran görüntüsünü almamızı engellediler. Yemeği olmayan öğrencinin, arkadaşının yemeğini devralmasından kim, neden rahatsız olur? Biz söyleyelim: Üniversiteyi ticarethane olarak görenler, kâr hırsından! İyice ticarethaneye çevirdikleri yemekhanemizin satışları ve dolayısıyla kârı, öğrenciler günlük yemek almayıp arkadaşlarından yemek devraldıkları için düşmüş olsa gerek ki böyle bir yola imza attılar. Cebimize ve yediğimiz iki lokma yemeğe göz koyan bu rezil tutumu kabul etmiyoruz!” ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #anadolu üniversitesi #Yemekhane

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