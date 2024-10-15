Hepsini çocuklara yedireceklerdi! Okul yemekhanesine baskın: Tarihi geçmiş 80 kilo ete el konuldu

Yayınlanma: 15.10.2024 - 17:00

Güncelleme: 15.10.2024 - 17:00

Diyarbakır'da, Sağlık İşleri ve Zabıta Daire Başkanlıkları tarafından okul yemekhanelerine yönelik 10 gün boyunca denetim gerçekleştirildi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gıda Denetim Ekibi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı personelince ortaklaşa yapılan denetimlerde, 2 okulda son kullanma tarihi geçmiş 80 kilogram tavuk etine el konuldu.

Okul yönetimleri hakkında yasal işlem yapan ekipler, sağlığa zararlı etleri de imha etti. Bu çalışmalar sayesinde muhtemel bir gıda zehirlenmesinin önüne geçildi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Gıda Denetim Koordinasyonu da kent genelinde zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Son 2 haftada yapılan denetimlerde 300 kilogram bozulmuş pirince el konularak imha edildi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Vahap Saçaklı, konu öğrenci ve halk sağlığı olunca hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak çalışmalarını sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.