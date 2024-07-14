Anahtarı yakın arkadaşına verdi: Evi soyuldu!

Tuzla’da yakın arkadaşından eczaneye gitmek için arabasını isteyen F.B., anahtarlıktaki evin anahtarını kopyalayarak eşine verdi. Eşi de arkadaşıyla birlikte evi soydu. 197 bin 600 dolar nakit para ile 400 gram altını çalan şüpheliler yakalandı.

ANKA
Yayınlanma: 14.07.2024 - 15:11
Anahtarı yakın arkadaşına verdi: Evi soyuldu!
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Olay 9 Temmuz’da Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eczaneye gitmek için arkadaşından arabasının anahtarını alan F.B., anahtarlıktaki ev anahtarını kopyalarak, anahtarları arkadaşına geri verdi.

F.B. daha sonra kopyaladığı ev anahtarını eşi Y.E.B.’ye verdi. Y.E.B. de M.B. ile birlikte hırsızlık yapmak için eve gitti. M.B. kopyalanan anahtarla eve girerek 197 bin 600 dolar nakit para ile 400 gram altın çaldı. Şüpheli M.B. daha sonra Y.E.B’nin kullandığı araçla olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin eve giriş-çıkışı ve araçla uzaklaşma anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ARALARINDA PAY ETMİŞLER

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüpheli Y.E.B ile F.B, ikamet adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunda çalınan ziynetleri pay ederek yarısını M.B.’ye verdikleri, kendi paylarını ise altın ve Türk lirası olarak çevirdikleri ifade edildi.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda, 1 kilo 90 gram altın ile 139 bin Türk lirası ele geçirildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu olayın şüphelisi M.B. 12 Temmuz’da yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.


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