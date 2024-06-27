‘Soyuldum’ diyerek ortalığı ayağa kaldırdı: Gerçek ortaya çıktı!
Antalya’da bir ikamette Ayşe Demirtaş darbedildiğini maskeli hırsızın kendisini 1.5 yaşındaki kızıyla tehdit ederek altınların yerini öğrenip çaldığını iddia etmişti. Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan kamera incelemelerinde genç kadının tarifine uyan kimseye rastlanmaması üzerine genç kadın, 20 bin TL kredi kartı borcu nedeniyle böyle bir yola başvurduğunu itiraf ettiği bildirildi.
Dün Şelale Mahallesi 3532. Sokak’ta bulunan bir ikamette darp ve hırsızlık olayı ihbarı üzerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve sağlık ekipleri, kargocu olarak kapıyı çalan kişi tarafından darbedildiğini söyleyen Ayşe Demirtaş isimli kadını tedavi için hastaneye götürmüştü.
Genç kadın, evde 1.5 yaşındaki kızıyla birlikteyken kapının çaldığını, kendisini kargocu olarak tanıtan kişinin kapıyı açar açmaz darbetmeye başladığını, başını duvara çarptığını, çocuğunu kaçırmakla tehdit etmesi üzerine altınların yerini söylemek zorunda kaldığını dile getirdi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinin yakınında bulunan güvenlik kameraları incelenirken kadının tarifine uyan kimsenin sokağa ve ikamete girmediği belirlendi.
Genç kadının hastanedeki tedavisinin ardından götürüldüğü emniyet müdürlüğünde olayın ciddiyetinin farkına vararak evde söylediklerinin doğru olmadığını, eşinin bilgisi dışında kredi kartı harcaması yaptığını, bunu korktuğu için eşine söyleyemediğini, bu durumu kapatmak için böyle bir yola başvurduğunu söylediği bildirildi.
Genç kadın hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.
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