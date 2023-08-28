Konya'da korkutan ev yangını... 3 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 28.08.2023 - 10:44

Güncelleme: 28.08.2023 - 10:44

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Merkez İlkokulun bitişindeki 4 katlı apartmanın 1. katında dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, M.A.'ya ait 4 katlı binanın 1. katında kiracı olan yabancı uyruklu M.H.F.'ın (54) ikamet ettiği dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın bir anda odada bulunan eşyalara sıçradı. Diğer odadan dumanların geldiğini fark eden M.HF. yangına müdahale etmek isterken, eriyen kauçuk ve naylonların üstüne basarak yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!



Evde bulunan M.E.İ. (46) ve A.B.U. (46) de, evde yanmaya başlayan eşyaları dışarıya atarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangını gören çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında dumandan etkilenen M.E.İ., A.B.U ile ayağı yanan M.H.F. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Apartmanda ikamet eden diğer daire sahipleri ise, dumandan etkilenmemek için çatıya çıkarak önlem aldı. Yangın itfaiyenin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Yangının, prize takılı ütü ya da su ısıtıcından çıkmış olabileceği düşünülüyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.