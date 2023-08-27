Sanayi sitesinde korkutan yangın: 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 27.08.2023 - 07:42

Güncelleme: 27.08.2023 - 07:46

Selvilitepe Mahallesinde bulunan Fatih Sanayi Sitesi 115. Sokak’taki bir oto yıkama ve aksesuar dükkanında saat 20.50 sıralarında yangın çıktı.

ALEVLER BAŞKA İŞ YERİNE DE SIÇRADI

Dükkandan yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede alevler, bitişiğindeki yedek parça satışı yapılan iş yerine de sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına çok sayıda itfaiye personeliyle beraber, 25 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 7 su tankeriyle müdahale edildi. Esnaf ve vatandaşlar da yangını söndürmek için çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin müdahaleleriyle yangın 2.5 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Yangına müdahale ederken vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan itfaiye erleri Ali Şahin ve Emin Kurtulmuş ile dumandan etkilenen polis memuru Erhan Aktuğ ile yurttaşlar Mustafa Ali Ecil, Erol Meral, İsmail Topalcık ve Salih Can Akar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tedaviye alınan 7 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VALİ ÜNLÜ, OLAY YERİNE GELDİ

Manisa Valisi Enver Ünlü, Turgutlu’ya gelerek yangını söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı, esnaflara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ünlü’ye Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Turgutlu Kaymakam Vekili Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam da eşlik etti.

Yaralı itfaiye personeli ve yurttaşların durumunun ciddi olmadığını belirten, Enver Ünlü, "Olayın adli yönü var, olayın çıkış sebebi belli değil, Sayın Savcımız gerekli tahkikatı yapacak. Yangının çıkış sebebi, ihmal, kasıt var mı, gecikmede müdahale var mı, bunlar netlik kazanacak, incelemeler yapacak. Gerekli tedbirler alarak gerekli dersleri çıkararak önceden hazırlık yapmamız lazım. Bütün esnafımıza geçmiş olsun diliyorum. Gerekli önleyici tedbirleri almamız gerekiyor. Esnafımızın zararları gerekli kurumlarca karşılanacak" dedi.

YANGINDAN ETKİLENENLERİ ZİYARET ETTİ

Vali Ünlü, daha sonra Turgutlu Devlet Hastanesi'nde, yangından etkilenen görevlileri ve vatandaşları ziyaret etti.