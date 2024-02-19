Anavatan Partisi de İstanbul’dan aday çıkardı

Anavatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dünya Yaşlılık Derneği ve Dünya Markalar Derneği Başkanı Umut Çınar oldu.

DHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:31
Anavatan Partisi de İstanbul’dan aday çıkardı
Abone Ol google-news

Dünya Yaşlılık Derneği ve Dünya Markalar Derneği Başkanı Umut Çınar, Anavatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

İstanbul'un ticari potansiyelini ve marka değerini artırmak için çalışmalar yapacağını söyleyen Çınar, "Şehrin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı hedefliyorum" dedi. 

Göz Atın
Meteoroloji açıkladı: 10 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 10 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Erdoğan Haliç'te: AKP'nin İstanbul adayları açıklandı

Erdoğan Haliç'te: AKP'nin İstanbul adayları açıklandı

Çınar, yaşlılara ve iş dünyasına odaklanan projeler geliştireceklerini de ifade etti. 


anavatan partisi haberleri yerel seçim haberleri İstanbul haberleri

İlgili Haberler

DEM Parti yerel seçim bildirgesini açıkladı

DEM Parti yerel seçim bildirgesini açıkladı
HÜDA PAR'dan yerel seçim kararı: Dört büyük kentte aday çıkarmayacak

HÜDA PAR'dan yerel seçim kararı: Dört büyük kentte aday çıkarmayacak
CHP lideri Özel, yerel seçimde yapay zekadan faydalandıkları çalışmaları anlattı

CHP lideri Özel, yerel seçimde yapay zekadan faydalandıkları çalışmaları anlattı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'

Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'
NASA, Mars’ta 12 ay kalacak eleman arıyor…

NASA, Mars’ta 12 ay kalacak eleman arıyor…
Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’

Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye’de oynanacak

2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye’de oynanacak
Lütfü Savaş’ın ismi anons edilmemişti: Eşinden dikkat çeken paylaşım

Lütfü Savaş’ın ismi anons edilmemişti: Eşinden dikkat çeken paylaşım
Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024

Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024
Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'

Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'
Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…

Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…