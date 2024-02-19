Anavatan Partisi de İstanbul’dan aday çıkardı
Anavatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dünya Yaşlılık Derneği ve Dünya Markalar Derneği Başkanı Umut Çınar oldu.
Dünya Yaşlılık Derneği ve Dünya Markalar Derneği Başkanı Umut Çınar, Anavatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.
İstanbul'un ticari potansiyelini ve marka değerini artırmak için çalışmalar yapacağını söyleyen Çınar, "Şehrin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı hedefliyorum" dedi.
Göz Atın
Çınar, yaşlılara ve iş dünyasına odaklanan projeler geliştireceklerini de ifade etti.
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