Anavatan Partisi de İstanbul’dan aday çıkardı

Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:31

Güncelleme: 19.02.2024 - 12:31

Dünya Yaşlılık Derneği ve Dünya Markalar Derneği Başkanı Umut Çınar, Anavatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

İstanbul'un ticari potansiyelini ve marka değerini artırmak için çalışmalar yapacağını söyleyen Çınar, "Şehrin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı hedefliyorum" dedi.

Çınar, yaşlılara ve iş dünyasına odaklanan projeler geliştireceklerini de ifade etti.