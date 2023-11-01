Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti

Yayınlanma: 01.11.2023 - 02:03

Güncelleme: 01.11.2023 - 02:03

Anayasa Hukukçusu ve yazar Prof. Dr. Ergun Özbudun vefat etti.

Serap Yazıcı Özbudun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çok değerli ustam, kıymetli hocam, gönlümün sultanı, can yoldaşım, biricik eşim Prof. Ergun Özbudun’u 1 Kasım 2023 saat 01.00 itibarıyla kaybettim. Yüce Allah onu cennetinin en güzel makamına kabul etsin ve bizi tekrar bir araya getirsin. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.