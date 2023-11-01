Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
Gelecek Partisi Milletvekili ve Anayasa Hukuku Profesörü Serap Yazıcı Özbudun, eşi Ergun Özbudun'un vefat ettiğini açıkladı.
Anayasa Hukukçusu ve yazar Prof. Dr. Ergun Özbudun vefat etti.
Serap Yazıcı Özbudun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çok değerli ustam, kıymetli hocam, gönlümün sultanı, can yoldaşım, biricik eşim Prof. Ergun Özbudun’u 1 Kasım 2023 saat 01.00 itibarıyla kaybettim. Yüce Allah onu cennetinin en güzel makamına kabul etsin ve bizi tekrar bir araya getirsin. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Çok değerli ustam, kıymetli hocam, gönlümün sultanı, can yoldaşım, biricik eşim Prof. Ergun Özbudun’u 1 Kasım 2023 saat 01.00 itibarıyla kaybettim.— Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun (@SerapProf) October 31, 2023
Yüce Allah onu cennetinin en güzel makamına kabul etsin ve bizi tekrar bir araya getirsin. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/FcO3nyNVA3
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