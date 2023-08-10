Bill Gates'in serveti vefat ettiğinde ne olacak?

Yayınlanma: 10.08.2023 - 23:31

Güncelleme: 10.08.2023 - 23:44

Birçok insan, büyük bir miktarda parayla karşılaşsalar ne yapacaklarını hayal eder. Kimileri, Bill Gates gibi dünya genelinde en zengin altıncı kişi kadar zengin olmanın bile düşüncesi karşısında şaşkına döner. Microsoft'un kurucusu Gates, şu anda Tesla CEO'su Elon Musk, Amazon başkanı Jeff Bezos ve Louis Vuitton magnatı Bernard Arnault gibi isimlere zirvede yer veriyor. Peki, Gates'in serveti vefat ettiğinde ne olacak? Sevdiklerine geride büyük bir miras mı bırakacak? Aslında öyle değil.

Gates'in Servetinin Geleceği:

Hayırseverlikte önemli adımlar atan Gates, geçmişte servetinin tamamının üç çocuğuna gitmeyeceğini açıklamıştır. Yaklaşık 117.9 milyar dolarlık bir net servete sahip olan Gates, daha önce çoğunluğunu hayır kurumlarına bağışlamayı planladığını belirtmiştir.

Ancak, bu aynı zamanda çocuklarının vefatı sonrasında daha fazla para alabileceği anlamına gelebilir. Gates, ayrıca ailesi için bir güvenlik ağı bırakmayı taahhüt ettiğini belirtmiştir.

Eski eşi ve çocuklarına ne kalacak?

Gates'in eski eşi Melinda ile üç çocuğu - Jennifer, Rory ve Phoebe - bulunmaktadır ve milyarder önceden "Asla yoksulluk çekmeyecekler" ancak mirasına güvenmek yerine kendi kariyerlerini bulmaları gerektiğini vurgulamıştır.

Gates'in planı, büyük bir bölümünü kurduğu hayır kuruluşu olan Bill ve Melinda Gates Vakfı'na vermektir. 2000 yılında kurulan vakıf, dünya genelinde sağlık hizmetlerini artırmayı ve yoksulluğu azaltmayı amaçlarken ABD'de eğitim fırsatlarını genişletmeye çalışmıştır.

Gates şu anda 67 yaşındadır.

Ancak kesinlikle yapmayacağı şey, kripto para birimleri ve NFT'lerdeki parasını saçmak olacaktır. Daha önce bunları 'daha aptal birine satmak için her zaman daha da aptal birisinin gelmesi gerektiği' teorisine dayandığını belirtmiştir.