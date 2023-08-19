Anayasa Mahkemesi kararı yine yok sayıldı... Cumartesi Anneleri'ne gözaltı!

Yayınlanma: 19.08.2023 - 13:36

Güncelleme: 19.08.2023 - 13:36

Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 960'ıncı haftasında da devam etti.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen engellenen Cumartesi Anneleri'ne yönelik polis müdahalesinin ardından en az 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

"YİNE HUKUKSUZLUK, YİNE TERS KELEPÇE"

Polis müdahalesine ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Gözaltına alınıyoruz. Yine hukuksuzluk, yine işkence yine ters kelepçe!!!

Gözaltına alınıyoruz.



Yine hukuksuzluk, yine işkence yine ters kelepçe!!!#CumartesiAnneleri960Hafta pic.twitter.com/7F7HO39bGb — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) August 19, 2023

Gözaltına alınan isimler ise şöyle:

Hanife Yıldız

Mikail Kırbayır

Osman İşçi

Ali Tosun

İkbal Eren

Ali Ocak

Oya Ersoy

Leman Yurtsever

İsmail Yücel

Nimet Tanrıkulu

Cüneyt Yılmaz

Ömer Kavran

Deniz Aytaç

Davut Arslan

Nazım Dikbaş

Eren Baskın

Yusuf Ardaş

Esma Nur Yıldız

Selim Derelioğlu

Begali Kurnaz

Canan Yıldırım