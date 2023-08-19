Anayasa Mahkemesi kararı yine yok sayıldı... Cumartesi Anneleri'ne gözaltı!
Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması 19. kez engellendi. Eylemin 960. haftasında en az 21 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 960'ıncı haftasında da devam etti.
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen engellenen Cumartesi Anneleri'ne yönelik polis müdahalesinin ardından en az 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
"YİNE HUKUKSUZLUK, YİNE TERS KELEPÇE"
Polis müdahalesine ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Gözaltına alınıyoruz. Yine hukuksuzluk, yine işkence yine ters kelepçe!!!
Gözaltına alınıyoruz.— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) August 19, 2023
Yine hukuksuzluk, yine işkence yine ters kelepçe!!!#CumartesiAnneleri960Hafta pic.twitter.com/7F7HO39bGb
Gözaltına alınan isimler ise şöyle:
Hanife Yıldız
Mikail Kırbayır
Osman İşçi
Ali Tosun
İkbal Eren
Ali Ocak
Oya Ersoy
Leman Yurtsever
İsmail Yücel
Nimet Tanrıkulu
Cüneyt Yılmaz
Ömer Kavran
Deniz Aytaç
Davut Arslan
Nazım Dikbaş
Eren Baskın
Yusuf Ardaş
Esma Nur Yıldız
Selim Derelioğlu
Begali Kurnaz
Canan Yıldırım
Tespit edebildiğimiz kadarıyla Galatasaray'a gitmek isterken gözaltına alınanlar:— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) August 19, 2023
Hanife Yıldız
Mikail Kırbayır
Osman İşçi
Ali Tosun
İkbal Eren
Ali Ocak
Oya Ersoy
Leman Yurtsever
İsmail Yücel
Nimet Tanrıkulu
Cüneyt Yılmaz#CumartesiAnneleri960Hafta pic.twitter.com/F019u0qvKN
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