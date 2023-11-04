1 Mayıs'ın simge afişlerinin çizeri ressam Orhan Taylan hayatını kaybetti

Yayınlanma: 04.11.2023 - 20:01

Güncelleme: 04.11.2023 - 20:01

Ressam ve heykeltıraş Orhan Taylan, tedavi gördüğü İstanbul Topkapı'daki Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Acı haberi yazarımız Ataol Behramoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Behramoğlu “Sanatçı, düşünür, bir Mayıs’ın simgesi emekçi ellerin taşıdığı dünyanın yaratıcısı, devrimci, cezaevi yoldaşım, kardeşim, canım arkadaşım Orhan Taylan’ın ölüm haberi yüreğime ateş gibi düştü” ifadelerini kullandı.

Sanatçı, düşünür, bir Mayıs’ın simgesi emekçi ellerin taşıdığı dünyanın yaratıcısı, devrimci, ceza evi yoldaşım , kardeşim, canım arkadaşım Orhan Taylan’ın ölüm haberi yüreğime ateş gibi düştü. — Ataol Behramoğlu (@A_Behramoglu) November 4, 2023

Taylan’ın cenazesi 6 Kasım Pazartesi günü Bebek Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Taylan, 1 Mayıs kutlamalarının iki simge afişi, dünyayı avucuna sığdırmış, havaya kaldıran nasırlı eller ile ‘zincire vurulmuş işçi’ afişlerinin çizeriydi.

ORHAN TAYLAN KİMDİR?

1941 Samsun'da doğan Taylan, ilkokulu Samsun’da bitirdi. 1960 yılında İstanbul Amerikan Erkek Koleji'nden mezun oldu.

27 Mayıs 1960 askeri darbe rejiminin getirdiği bir yasa uyarınca, askerliğini yedek subay-öğretmen olarak yapmak için başvurdu. İki yıl Söke'nin Sazlıköy'ünde öğretmenlik yaptı.

1962’de İtalya’ya giderek Roma Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdi. Duvar resmi tekniklerini araştırdı. 1966 yılında Roma Akademisi’ni bitirip Türkiye’ye döndü.

Türkiye İsçi Partisi’ne üye oldu. Dekoratif duvar resimleri yaptı. Sendikalara ve gençlik derneklerine afisler, dergi grafikleri çizdi.

1968’de ilk kişisel resim sergisini İstanbul Belediye Galerisi’nde açtı. Vasıf Öngören'in oyunları için sahne dekoru, kısa metraj film denemeleri ve seramik çalışmalar yaptı.

Heykelci Kuzgun Acar ve karikatürcü Tan Oral ile çeşitli ortak çalışmalarda bulundu.

1976’da düzenlenen Antalya Uluslararası Sanat Festivali’nde ilk duvar-resmini yaptı.

Görsel Sanatçılar Derneği Başkanlığı'na seçildi. Serigrafi tekniğini öğrendi.

Çizdiği "1 Mayıs" afişi Prag'da düzenlenen uluslararası sendikal afişler yarışmasında birincilik ödülü aldı.