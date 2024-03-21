Anayasa Mahkemesi’nde kritik seçim... Yeni başkan bugün belli olacak!

Yayınlanma: 21.03.2024 - 08:26

Güncelleme: 21.03.2024 - 08:28

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ın görev süresi dolması nedeniyle AYM’de yeni başkanın belirlenmesi için seçim yapılacak.

AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın 12 yıllık üyelik süresinin 20 Nisan’da tamamlanması nedeniyle AYM Başkanlığı için bugün seçim yapılacak.

ADAY OLAMAYACAK, ANCAK OY KULLANABiLECEK

Seçim işlerini AYM Başkanı Arslan yürütüyor. Arslan aday olamayacak, ancak oy kullanabilecek. Genel kurulda bugün yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8’inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına AYM Başkanlığı görevini üstlenecek.

Seçimlerde adaylardan herhangi biri yeterli çoğunluğa ulaşamazsa AYM başkanın belirleyeceği başka bir tarihte yeniden oylama yapılacak. AYM başkan adaylığı için resmi bir başvuru yapılmıyor.

İLK KEZ 2015 YILINDA SEÇİLMİŞTİ

Üyelerden herhangi biri seçim esnasında adaylığını bildirebileceği gibi seçimde hiç adı geçmeyen üyeye de oy verilebiliyor. Arslan, ilk kez 10 Şubat 2015’te AYM Başkanlığı’na seçilmişti.

Görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019’daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alan Arslan ikinci kez başkan seçilmiş, son olarak da 2 Şubat 2023’te AYM genel kurulunda yapılan seçimde 15 üyeden 8’inin oyunu alarak üçüncü kez AYM başkanı olmuştu.

YÜKSEK YARGI SÜRECİ

AYM’nin yanı sıra Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın görev süresi de 24 Mart’ta doluyor. Bu nedenle Yargıtay da 25 Mart’ta yeni başkanı belirlemek için seçime gidecek. Yargıtay üyelerinin her biri başkan adayı olabilecek. Seçilmek için adayların, 348 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekecek. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’in ise 7 Mayıs’ta görev süreleri doluyor. Bu kapsamda Danıştay’da da 23 Nisan’da başkanlık süreci başlıyor.