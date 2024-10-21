Anbean kameraya yansıdı: D-100’ü yarış pisti yaptılar

Bolu’da 20-25 kişilik Tofaş otomobil sürücüsünün D-100 karayolunda bir araya gelerek yarıştığı anlar yurttaş kamerasına yansıdı.

Anbean kameraya yansıdı: D-100’ü yarış pisti yaptılar
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İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 15:20

Bolu’da yaklaşık 20-25 kişilik otomobil sürücüleri D-100 karayolunun Organize Sanayi mevkisinde bir araya geldi.

Tofaş araçlarıyla yol kenarına gelen grup, D-100’ü adeta yarış pistine çevirdi.

İki şeridi trafiğe kapatan Tofaş sürücülerinin yarıştığı anlar yurttaş kamerasına yansıdı.


Etiketler: #bolu #karayolu #D-100 Karayolu

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