Anbean kameraya yansıdı: D-100’ü yarış pisti yaptılar
Bolu’da 20-25 kişilik Tofaş otomobil sürücüsünün D-100 karayolunda bir araya gelerek yarıştığı anlar yurttaş kamerasına yansıdı.
Bolu’da yaklaşık 20-25 kişilik otomobil sürücüleri D-100 karayolunun Organize Sanayi mevkisinde bir araya geldi.
Tofaş araçlarıyla yol kenarına gelen grup, D-100’ü adeta yarış pistine çevirdi.
İki şeridi trafiğe kapatan Tofaş sürücülerinin yarıştığı anlar yurttaş kamerasına yansıdı.
Etiketler: #bolu #karayolu #D-100 Karayolu
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