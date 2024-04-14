Karaman'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Karaman'daki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kazımkarabekir ilçesi Samandere mevkisinde gece yarısından sonra yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 tarım işçisi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bir tarım işçisi aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için güvenlik güçleri çalışma başlattı.
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