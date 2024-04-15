Oy verme kavgası: Muhtar adayı AKP’li başkanı vurdu

Kırıkkale'de AKP Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, seçimlerde oy verme tartışmasından çıkan kavgada muhtar adayı Ş.İ. tarafından tüfekle vuruldu. Ayağından saçmalarla yaralanan Irmak hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 09:03
Oy verme kavgası: Muhtar adayı AKP’li başkanı vurdu
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Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezinde bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, AKP İlçe Başkanı Adem Irmak ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar adayı ve akrabası olduğu öğrenilen Ş.İ. arasında oy verme tartışması çıktı. 

İkili arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, muhtar adayı Ş.İ. Irmak’a tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Irmak, bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. 

Çevredekilerin İhbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Irmak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, şüpheli Ş.İ. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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