Anbean kameraya yansıdı... Sopa ve demir çubuklu kavga!

Yayınlanma: 15.06.2024 - 12:11

Güncelleme: 15.06.2024 - 12:33

Kavga, saat 03.00 sıralarında Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri sopa ve demir çubuklarla otomobile saldırarak camlarını kırdı.

Olayda tekme ve yumruklar havada uçuşurken o anlar çevredeki bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.