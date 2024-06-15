Anbean kameraya yansıdı... Sopa ve demir çubuklu kavga!

Esenler'de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir otomobilin camları sopa ve demir çubuklarla kırıldı.

DHA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 12:11
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Kavga, saat 03.00 sıralarında Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri sopa ve demir çubuklarla otomobile saldırarak camlarını kırdı.

Olayda tekme ve yumruklar havada uçuşurken o anlar çevredeki bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


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