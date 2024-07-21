Anbean kameraya yansıdı: Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı!

Yayınlanma: 21.07.2024 - 09:48

Güncelleme: 21.07.2024 - 10:11

Kaza, dün akşam saatlerinde Saray Mahallesi, Bingöl-Muş karayolunda meydana geldi.

Koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet E.’ye, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı.

Kazada Ahmet E., metrelerce havaya savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ahmet E., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.